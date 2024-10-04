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Суды Происшествия

По делу о жестоком убийстве в Самаре Екатерины Карась начали формировать коллегию присяжных

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 октября, областной суд начинает формировать коллегию присяжных по уголовному делу уроженца Таджикистана Гиесджонзоды Амирхамзы. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, мужчину обвиняют в убийстве молодой женщины Екатерины Карась в центре Самары. Екатерину выбросили из машины с перерезанным горлом 3 июля 2023 г. на ул. Водников. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 — машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник нашли во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого — Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины. Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам подпал под следствие.

Примечательно, что депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечал в своем телеграм-канале, что Амирхамза в беседе с правоохранителями требовал переводчика. Парламентарий также ставил вопрос, почему, если этот мужчина не знает языка, то имеет российский паспорт. Судя по выложенным депутатом ответам надзорных инстанций, Амирхамза приобрел гражданство будучи несовершеннолетним, поскольку гражданство приобретал его отец.

По данным Самарского областного суда, формирование коллегии присяжный проходит в закрытом режиме, без СМИ. После этой процедуры заседания могут быть открытыми.

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