Суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Карась

Судья Самарского района региональной столицы Дмитрий Дерунов рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве в Самаре Екатерины Карась.

Подозреваемый - уроженец Таджикистана - не признает своей вины. При этом он не отрицал, что сначала рассказывал, как напал на женщину. Но потом "адвокат объяснил ему право не свидетельствовать против себя". Адвокат по назначению от комментариев СМИ отказался.

Интересно, что подозреваемый разговаривал через переводчика и не реагировал на вопросы журналистов на русском языке. Между тем он имеет гражданство РФ, которое получил около года назад. Ранее мужчина все же общался на русском.

Также в суде стало известно, что у следствия есть свидетели. Кроме того, прозвучало, что после преступления подозреваемый уроженец Таджикистана уехал в такси.

Напомним, ЧП произошло на ул. Водников, 77 в Самаре. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую уже не удалось. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.

Как стало известно, машина принадлежала погибшей Екатерине - та разместила объявление о продаже на специализированном сайте. С того же аккаунта Екатерина выставляла на продажу одежду и упоминала магазин "Шопоголик". Предполагается, что убийца приехал в Самару и связался с Екатериной как покупатель машины. Дальше они встретились, и мужчина ее убил.

Toyota Land Cruiser 200 быстро нашли брошенной во дворе на ул. Самарской. В салоне машины со стороны водителя эксперты обнаружили кровь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемого быстро вычислили и задержали на трассе в 30 км от Казани. Он оказался гражданином РФ с 2022 года и прописан в селе Левашово Республики Татарстан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов.

"По предварительным данным, "покупатель" в Самаре смотрел четыре дорогие машины, три из которых продавали мужчины. Екатерину же мужчина два дня обманывал, демонстрируя намерение покупать автомобиль. В итоге она его раскусила и стала ругаться из-за потерянного времени ("снятие" в РЭО, мойка, осмотр в автосервисе), тогда он ее зарезал ножом. Возможно, хотел вывезти труп за город и закопать, а машину продать в Казани, но в центре города она смогла выбраться из машины", - рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

У правоохранителей появились данные, что Екатерина состоит в родственных связях с известным якутским золотодобытчиком. Ранее сообщалось, что Симоновский районный суд начал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входил глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев.

Кроме Носорева, под суд подпали якутский золотодобытчик, глава ГК "Янтарь" Александр Карась, а также его возможные подельники Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.