"Выбралась в центре города": появились новые данные об убийстве Екатерины Карась

Как стало известно, машина принадлежала Екатерине. Она давала объявление о продаже на специализированном сайте. С этого же аккаунта Екатерина выставляла на продажу одежду и упоминала магазин "Шопоголик". Предполагается, что убийца приехал в Самару и связался с Екатериной как покупатель машины. Дальше они встретились и мужчина ее убил.

Toyota Land Cruiser 200 быстро нашли брошенной во дворе на ул. Самарской. Эксперты обнаружили кровь в салоне машины со стороны водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого быстро вычислили и задержали на трассе в 30 км от Казани. Он оказался прописан в селе Левашово республики Татарстан, гражданин РФ — с 2022 года. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

"По предварительным данным, "покупатель" в Самаре смотрел четыре дорогие машины, три из которых продавали мужчины. Екатерину мужчина два дня обманывал, что собирается покупать автомобиль. В итоге она его раскусила и стала ругаться из-за потерянного времени ("снятие" в РЭО, мойка, осмотр в автосервисе) и он её зарезал ножом. Возможно, хотел вывезти труп за город и закопать, а машину продать в Казани, но она смогла выбраться из машины в центре города", — рассказал источник "Волга Ньюс" в правоохранительных органах.

У правоохранителей появились данные, что Екатерина может быть в родственных связях с известным якутским золотодобытчиком.