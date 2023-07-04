"Выбралась в центре города": появились новые данные об убийстве Екатерины Карась

Правоохранители продолжают работу над расследованием уголовного дела об убийстве Екатерины Карась. Известно, что у нее остался ребенок.
Напомним, ЧП произошло на ул. Водников, 77 в Самаре. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую уже не удалось. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.
Как стало известно, машина принадлежала Екатерине. Она давала объявление о продаже на специализированном сайте. С этого же аккаунта Екатерина выставляла на продажу одежду и упоминала магазин "Шопоголик". Предполагается, что убийца приехал в Самару и связался с Екатериной как покупатель машины. Дальше они встретились и мужчина ее убил.
Toyota Land Cruiser 200 быстро нашли брошенной во дворе на ул. Самарской. Эксперты обнаружили кровь в салоне машины со стороны водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого быстро вычислили и задержали на трассе в 30 км от Казани. Он оказался прописан в селе Левашово республики Татарстан, гражданин РФ — с 2022 года. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
"По предварительным данным, "покупатель" в Самаре смотрел четыре дорогие машины, три из которых продавали мужчины. Екатерину мужчина два дня обманывал, что собирается покупать автомобиль. В итоге она его раскусила и стала ругаться из-за потерянного времени ("снятие" в РЭО, мойка, осмотр в автосервисе) и он её зарезал ножом. Возможно, хотел вывезти труп за город и закопать, а машину продать в Казани, но она смогла выбраться из машины в центре города", — рассказал источник "Волга Ньюс" в правоохранительных органах.
У правоохранителей появились данные, что Екатерина может быть в родственных связях с известным якутским золотодобытчиком.
Ранее сообщалось, что Симоновский районный суд начал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входил глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев. Кроме Носорева, под суд попали якутский золотодобытчик, глава ГК "Янтарь" Александр Карась, а также его возможные подельники Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.
"С ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории Республики Саха (Якутия) путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета, совершили тайное хищение драгоценных металлов — золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей", — рассказывали в прокуратуре Москвы.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?