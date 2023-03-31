Главу тольяттинского "Фиа-Банка" начали судить в Москве по делу о золотодобыче в Якутии

Симоновский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входил глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев.

Кроме Носорева, под суд попали якутский золотодобытчик, глава ГК "Янтарь" Александр Карась, а также его предполагаемые подельники Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.

"С ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории Республики Саха (Якутия) путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета, совершили тайное хищение драгоценных металлов — золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей", — рассказали в прокуратуре Москвы.

Предполагается, что после этого участники преступного сообщества легализовали деньги, совершая разные финансовые операции. Также в МВД считают, что Носорев выдал кредит на сумму около 43 млн рублей якобы на покупку жилья в Москве Денису Феоктистову. Но тот квартиру не покупал, а деньги просто вывели.

Позже в отношении Носорева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз его заподозрили в выводе уже 130 млн рублей. По версии следствия, эти деньги выводили через подставную фирму ООО "Орфей" под видом кредита на выкуп акций у бизнесмена Александра Мурашова. Цена была сильно завышена, ведь у банка уже отзывали лицензию, считают в следственных органах. Напомним, "Фиа-Банк" лишился лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году.

Уголовное дело Носорева-Карася уже однажды направляли в суд. Но служители Фемиды возвращали материалы прокурору на устранение недостатков. В конце марта 2023 г. судебный процесс начали вновь. Следующее заседание назначили на 18 апреля.

Кстати, упомянутый Денис Феоктистов уже выслушал приговор суда. Он получил четыре года лишения свободы. Сам Феоктистов во время судебного процесса давал интересное объяснение расходованию денег.

"На очной ставке бенефициар группы компаний "Янтарь" Александр Карась подтвердил, что получил 40 млн рублей. А председатель правления "Фиа-Банка" Роман Бузаев подтвердил, что получил 2,3 млн рублей и передал Носореву", — рассказывал Феоктистов.

Феоктистов также утверждал, что крупнейший золотоискатель Якутии — ГК "Янтарь" — мог получать кредиты в "Фиа-Банке" более 10 лет. При этом, в версии Феоктистова, представители "Янтаря" брали все новые кредиты, погашая старые лишь частично.