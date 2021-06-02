Самарский облсуд заменил условный срок экс-сотруднику "Фиа-Банка" на реальный

Во вторник, 1 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор бывшему сотруднику АО "Фиа-Банк" Денису Феоктистову, признанному виновным в мошенничестве, заменив ему четыре года условного заключения на тот же реальный срок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 15 июня 2016 г. Денис Феоктистов представил сотрудникам банка недостоверные сведения о договоре купли-продажи квартиры в Москве и якобы под приобретение этой квартиры оформил кредит на 43,2 млн рублей. Из этих денег 1,06 млн руб. были возвращены банку, а остальная сумма похищена.
Действовал Феоктистов в сговоре "с иными лицами". Вторым подозреваемым по делу был бывший глава "Фиа-Банка" Александр Носорев, в отношении него расследование продолжается. Носорев утверждает, что никаких противоправных действий не совершал.
Феоктистов заключил досудебное соглашение. 1 апреля его признали виновным и приговорили к четырем годам заключения условно. Прокуратуру такой приговор не устроил, надзорное ведомство подало апелляцию. В итоге апелляционная инстанция облсуда изменила приговор, Феоктистову назначили четыре года реального лишения свободы.
"Фиа-Банк" лишился лицензии в 2016 году. Впоследствии выяснилось, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства.
В августе 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), а позже стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела - по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с хищением имущества банка под видом выдачи кредита ООО "Орфей". Сумма ущерба по этому делу оценивается в 130 млн рублей.