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Суды Происшествия

Самарский облсуд заменил условный срок экс-сотруднику "Фиа-Банка" на реальный

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор бывшему сотруднику АО "Фиа-Банк" Денису Феоктистову, признанному виновным в мошенничестве, заменив ему четыре года условного заключения на тот же реальный срок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 15 июня 2016 г. Денис Феоктистов представил сотрудникам банка недостоверные сведения о договоре купли-продажи квартиры в Москве и якобы под приобретение этой квартиры оформил кредит на 43,2 млн рублей. Из этих денег 1,06 млн руб. были возвращены банку, а остальная сумма похищена.

Действовал Феоктистов в сговоре "с иными лицами". Вторым подозреваемым по делу был бывший глава "Фиа-Банка" Александр Носорев, в отношении него расследование продолжается. Носорев утверждает, что никаких противоправных действий не совершал.

Феоктистов заключил досудебное соглашение. 1 апреля его признали виновным и приговорили к четырем годам заключения условно. Прокуратуру такой приговор не устроил, надзорное ведомство подало апелляцию. В итоге апелляционная инстанция облсуда изменила приговор, Феоктистову назначили четыре года реального лишения свободы.

"Фиа-Банк" лишился лицензии в 2016 году. Впоследствии выяснилось, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства.

В августе 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), а позже стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела - по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с хищением имущества банка под видом выдачи кредита ООО "Орфей". Сумма ущерба по этому делу оценивается в 130 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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