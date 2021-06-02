Самарский облсуд заменил условный срок экс-сотруднику "Фиа-Банка" на реальный

Во вторник, 1 июня, апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор бывшему сотруднику АО "Фиа-Банк" Денису Феоктистову, признанному виновным в мошенничестве, заменив ему четыре года условного заключения на тот же реальный срок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 15 июня 2016 г. Денис Феоктистов представил сотрудникам банка недостоверные сведения о договоре купли-продажи квартиры в Москве и якобы под приобретение этой квартиры оформил кредит на 43,2 млн рублей. Из этих денег 1,06 млн руб. были возвращены банку, а остальная сумма похищена.

Действовал Феоктистов в сговоре "с иными лицами". Вторым подозреваемым по делу был бывший глава "Фиа-Банка" Александр Носорев, в отношении него расследование продолжается. Носорев утверждает, что никаких противоправных действий не совершал.

Феоктистов заключил досудебное соглашение. 1 апреля его признали виновным и приговорили к четырем годам заключения условно. Прокуратуру такой приговор не устроил, надзорное ведомство подало апелляцию. В итоге апелляционная инстанция облсуда изменила приговор, Феоктистову назначили четыре года реального лишения свободы.