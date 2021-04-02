Бывший топ-менеджер ФИА-Банка получил условный срок за кредитное мошенничество на 40 млн рублей

В Автозаводском райсуде Тольятти суд вынес приговор бывшему директору департамента по развитию корпоративного бизнеса АО "ФИА-Банк", которого признали виновным в кредитном мошенничестве, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, в 2016 г. топ-менеджер банка предоставил с помощью недостоверных сведений о договоре купли-продажи квартиры в Москве оформил кредит более 40 млн рублей. Следствие считало, что у мужчины были сообщники, которые помогли изготовить фиктивные документы на покупку недвижимости. В реальности же приобретать жилье никто не собирался, а целью мошенников был невозвратный кредит.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что вторым подозреваемым по делу является экс-глава "Фиа-Банка" Александр Носорев. Его адвокат Игорь Струков в июле 2020 г. утверждал, что никаких противоправных действий его клиент не совершал.

Обвиняемый в мошенничестве топ-менеджер банка заключил соглашение со следствием, его дело рассмотрели в особом порядке и назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Прокуратура, просившая отправить мошенника в колонию, посчитала такой приговор слишком мягким и собирается его обжаловать.

Уголовное дело остальных участников преступления расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Напомним, "Фиа-Банк" лишили лицензии в 2016 году. Позже выяснилось, что справедливая стоимость активов на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств 17,4 млрд рублей. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства.

В августе 2018 г. по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ) возбудили уголовное дело. Недавно стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела — по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с хищением имущества банка под видом выдачи кредита ООО "Орфей". Сумму ущерба по этому делу оценивают в 130 млн рублей.