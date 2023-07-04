Подозреваемого в убийстве девушки на "Тойоте" в Самаре задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Екатерины Карась. По данным "Волга Ньюс" мужчину "взяли" на трассе в 30 км от Казани.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.

По данным источника в правоохранительных органах, по одной из версий, женщина продавала автомобиль через сервис объявлений и стала жертвой лже-покупателя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранители нашли брошенной машину во дворе дома на ул. Самарской. После этого большую работу провели сотрудники уголовного розыска и следователи. Благодаря общим скоординированным усилиям подозреваемого быстро вычислили и задержали. Сейчас расследование продолжается.