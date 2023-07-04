Подозреваемого в убийстве девушки на "Тойоте" в Самаре задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Екатерины Карась. По данным "Волга Ньюс" мужчину "взяли" на трассе в 30 км от Казани.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.
По данным источника в правоохранительных органах, по одной из версий, женщина продавала автомобиль через сервис объявлений и стала жертвой лже-покупателя.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранители нашли брошенной машину во дворе дома на ул. Самарской. После этого большую работу провели сотрудники уголовного розыска и следователи. Благодаря общим скоординированным усилиям подозреваемого быстро вычислили и задержали. Сейчас расследование продолжается.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?