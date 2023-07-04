Подозреваемого в убийстве девушки на "Тойоте" доставили в Самару

Задержанного по подозрению в убийстве Екатерины Карась уже доставили в Самару. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Напомним, 33-летнюю женщину убили 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую уже не удалось. Позже принадлежавший жертве черный Toyota Land Cruiser 200, из которого она и выпала, обнаружили в другой части города.
В тот же день в 30 км от Казани задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний мигрант, прописанный в с. Левашово Республики Татарстан, гражданин РФ с 2022 года.
По предварительной версии, Екатерина планировала продать машину, а парень прикинулся покупателем. Пару дней он "водил за нос" женщину, а когда она поняла обман - убил.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?