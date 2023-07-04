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Преступления Происшествия

Подозреваемого в убийстве девушки на "Тойоте" доставили в Самару

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Задержанного по подозрению в убийстве Екатерины Карась уже доставили в Самару. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Напомним, 33-летнюю женщину убили 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую уже не удалось. Позже принадлежавший жертве черный Toyota Land Cruiser 200, из которого она и выпала, обнаружили в другой части города.

В тот же день в 30 км от Казани задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний мигрант, прописанный в с. Левашово Республики Татарстан, гражданин РФ с 2022 года.

По предварительной версии, Екатерина планировала продать машину, а парень прикинулся покупателем. Пару дней он "водил за нос" женщину, а когда она поняла обман - убил.

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