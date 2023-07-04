Подозреваемый в убийстве девушки на "Тойоте" не признал вины

Во время допроса задержанный в качестве подозреваемого 21-летний мужчина отрицал причастность к преступлению и отказался от каких-либо пояснений. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 33-летнюю Екатерину Карась убили 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушка с перерезанным горлом была выброшена из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую не удалось. Позже принадлежавший жертве черный Toyota Land Cruiser 200, из которого она и выпала, нашли в другой части города.
В тот же день в 30 км от Казани задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний мигрант, прописанный в с. Левашово Республики Татарстан, гражданин РФ с 2022 года. Сейчас он уже находится в Самаре.
Предположительно, Екатерина продавала машину, а парень прикинулся покупателем. Пару дней он делал вид, что в самом деле заинтересован в покупке. А когда женщина поняла обман, ее убили.
Сейчас следователи оформляют документы для ходатайства о заключении под стражу.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?