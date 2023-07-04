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Преступления Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки на "Тойоте" не признал вины

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время допроса задержанный в качестве подозреваемого 21-летний мужчина отрицал причастность к преступлению и отказался от каких-либо пояснений. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 33-летнюю Екатерину Карась убили 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушка с перерезанным горлом была выброшена из машины. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую не удалось. Позже принадлежавший жертве черный Toyota Land Cruiser 200, из которого она и выпала, нашли в другой части города.

В тот же день в 30 км от Казани задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний мигрант, прописанный в с. Левашово Республики Татарстан, гражданин РФ с 2022 года. Сейчас он уже находится в Самаре.

Предположительно, Екатерина продавала машину, а парень прикинулся покупателем. Пару дней он делал вид, что в самом деле заинтересован в покупке. А когда женщина поняла обман, ее убили.

Сейчас следователи оформляют документы для ходатайства о заключении под стражу.

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