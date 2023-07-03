СУ СК сообщил об убийстве женщины, выброшенной из автомобиля в Самаре

В понедельник, 3 июля, в вечернее время на улице в Самарском районе Самары было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
При этом автомобиль, предположительно принадлежавший погибшей, был обнаружен в другой части города.
"Следователями регионального СК России проводятся осмотры мест происшествий. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причины ему предшествующие", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.
По данным источника в правоохранительных органах, по одной из версий, женщина продавала вещи через сервис объявлений и стала жертвой лже-покупателя.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?