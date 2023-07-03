16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СУ СК сообщил об убийстве женщины, выброшенной из автомобиля в Самаре В Самаре девушку с ножевым ранением выкинули из машины В Тольятти вскрылось мошенничество в школе олимпийского резерва В Самаре будут судить мужчину, угрожавшего ножом сотрудникам КбшЖД В Тольятти супружеская пара из мести подожгла машину соседа

Преступления Происшествия

СУ СК сообщил об убийстве женщины, выброшенной из автомобиля в Самаре

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 219
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 июля, в вечернее время на улице в Самарском районе Самары было обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: СУ СК по Самарской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

При этом автомобиль, предположительно принадлежавший погибшей, был обнаружен в другой части города.

"Следователями регионального СК России проводятся осмотры мест происшествий. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причины ему предшествующие", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре девушку с перерезанным горлом выбросили из машины. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.

По данным источника в правоохранительных органах, по одной из версий, женщина продавала вещи через сервис объявлений и стала жертвой лже-покупателя.

Автор фото: Ксения Штефан

Гид потребителя

Последние комментарии

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6