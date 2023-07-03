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Преступления Происшествия

В Самаре девушку с ножевым ранением выкинули из машины

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло вечером 3 июля в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре. По предварительным данным, девушку с перерезанным горлом выбросили из машины.

Спасти пострадавшую пытались врачи. По словам очевидцев, она не подавала признаков жизни — девушку накрыли простыней.

Правоохранители объявили план "Перехват". По предварительным данным, ищут черную Toyota Land Cruiser 200.

Если вы знаете что-то о произошедшем — обратитесь в полицию.

Гид потребителя

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