В Самаре девушку с ножевым ранением выкинули из машины

ЧП произошло вечером 3 июля в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре. По предварительным данным, девушку с перерезанным горлом выбросили из машины.
Спасти пострадавшую пытались врачи. По словам очевидцев, она не подавала признаков жизни — девушку накрыли простыней.
Правоохранители объявили план "Перехват". По предварительным данным, ищут черную Toyota Land Cruiser 200.
Если вы знаете что-то о произошедшем — обратитесь в полицию.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?