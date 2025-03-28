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Суды Происшествия

В Самаре присяжные вынесли вердикт убийце Екатерины Карась

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре оглашен вердикт присяжных по делу Гиесджонзоды Амирхамзы, обвиняемого в жестоком убийстве Екатерины Карась, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, вечером 3 июля 2023 г. на ул. Водников Екатерину выбросили из машины с перерезанным горлом. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 — машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник был найден во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого — Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но, по версии следствия, деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.

"Собранные Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны достаточными для вынесения присяжными вердикта о виновности жителю соседнего субъекта в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), п. п. "б, в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), — говорится в сообщении ведомства. — Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор".

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