Суд вынес приговор по делу о нападении на собиравших гумпомощь на СВО

В понедельник, 7 апреля, Сызранский городской суд огласил приговор по делу о конфликте в магазине "Манго". Об этом сообщил адвокат потерпевших Антон Гуськов.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурно, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии было около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Таким образом, история дошла до судов.

В итоге Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы и заменили это наказание принудительными работами.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — писал после этого в соцсетях Александр Хинштейн.

Далее Самарский областной суд изменил приговор, отменив замену лишения свободы принудительными работами.

Позже перед судом предстала еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью.

"Гособвинитель попросил признать Венеру Ахророву виновной по ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью"), ст. 167 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества"), ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и назначить четыре года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После этого суд перенесли на 28 марта 2025 года", — сообщала сторона потерпевших редакции Волга Ньюс.

Как уточнил адвокат потерпевших Антон Гуськов, в итоге по ст. 115 УК РФ подсудимой назначили 200 часов обязательных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. По ст. 213 УК РФ назначили полтора года лишения свободы, но заменили реальное наказание на условное. По ст. 167 УК РФ подсудимую оправдали.

"До конца недели чрезмерно мягкий приговор будет оспорен в Самарском областном суде", — прокомментировал также Антон Гуськов.