Прокуратура запросила срок участнице нападения на собиравших гумпомощь на СВО в Сызрани

В Сызрани прошли прения сторон по нашумевшему делу о потасовке в магазине "Манго". Еще одной участнице конфликта прокуратура запросила срок колонии.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурно, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии было около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Таким образом история дошла до судов.

В итоге Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы и заменили это наказание принудительными работами.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — написал после этого в соцсетях Александр Хинштейн.

Далее Самарский областной суд изменил приговор, отменив замену лишения свободы принудительными работами.

Кроме того, перед судом предстала еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью. Тем временем, прокуратура Ульяновской области ответила на жалобу, направленную ранее Александру Хинштейну (пока шли разбирательства он был назначен на пост врио губернатора Курской области). Из письма прокуратуры следует, что 28 сентября 2005 г. решением ПВУ УВД Новоспасского района Ульяновской области Ахроров приобрел гражданство РФ. Приговором Сызранского городского суда от 9 июня 2006 г. Ахроров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. При этом, получив 11 марта 2024 г. указанную информацию, должностные лица УМВД России по Ульяновской области мер к прекращению гражданства Ахророва не приняли. И 20 декабря 2024 г. прокуратура региона внесла представление начальнику УМВД России по Ульяновской области.

"Гособвинитель попросил признать Венеру Ахророву виновной по ст. 115 ("Причинение легкого вреда здоровью"), ст. 167 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества"), ст. 213 УК РФ (хулиганство) и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года 8 месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима. Гособвинение просит взять подсудимую Ахророву Венеру Анваровну под стражу в зале суда. После этого суд перенесли на 28 марта 2025 г.", — сообщила сторона потерпевших редакции Волга Ньюс.