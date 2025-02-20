"Бабуля кричала "Помогите": 70-летнюю пенсионерку наказали за побои после сбора "гуманитарки"

Апелляционная инстанция оставила в силе решение сызранского суда о привлечении к ответственности 70-летней пенсионерки по ст. 6.1.1. КоАП ("Побои"). Женщине выписали штраф 5 тыс. рублей. Как пояснил адвокат пенсионерки Антон Гуськов, решение планируют обжаловать в следующей инстанции — кассационной.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурно, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии было около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Таким образом история дошла до судов.

В итоге Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы и заменили это наказание принудительными работами.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — написал после этого в соцсетях Александр Хинштейн.

Далее Самарский областной суд изменил приговор, отменив замену лишения свободы принудительными работами.

Кроме того, перед судом предстала еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью. Тем временем, прокуратура Ульяновской области ответила на жалобу, направленную ранее Александру Хинштейну (пока шли разбирательства он был назначен на пост врио губернатора Курской области). Из письма прокуратуры следует, что 28 сентября 2005 г. решением ПВУ УВД Новоспасского района Ульяновской области Ахроров приобрел гражданство РФ. Приговором Сызранского городского суда от 9 июня 2006 г. Ахроров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. При этом, получив 11 марта 2024 г. указанную информацию, должностные лица УМВД России по Ульяновской области меры к прекращению гражданства Ахророва не приняли. И 20 декабря 2024 г. прокуратура региона внесла представление начальнику УМВД России по Ульяновской области.

По данным на 20 февраля, теперь к ответственности привлекают и потерпевших волонтеров.

"Бабуля, стоящая на коленях, кричала "Помогите!" и просила отпустить своего ребенка. Невероятность вторая. Несколькими днями ранее и меня признали виновной "за побои" и выписали тоже штраф в пять тысяч", — прокомментировала вторая потерпевшая.

Кроме того, как рассказывают потерпевшие и их адвокат Антон Гуськов, сейчас продолжается процесс по делу Венеры Ахроровой. Ей вменили три статьи УК РФ: 213,167 и 115. Но по ст. 115 ("Причинение легкого вреда здоровью") вышел срок давности и ее хотят прекратить. По ст. 167 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества") предполагается квалификация ущерба как незначительного (повреждены очки и телефон). По ст. 213 УК РФ (хулиганство) может быть назначен штраф. Как отмечают потерпевшие, 18 февраля в Сызранский суд пришли сразу три прокурора — Ирха Е. В., Никитин Е. В., Полигаев В. В. Они задавали Венере Ахроровой, в числе прочего, вопросы на тему: "Как вас била потерпевшая?" Также они ходатайствовали о запросе сведений о пострадавшей и изучают ее материальное положение.