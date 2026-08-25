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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить дроппера, причинившего россиянам ущерб на 9 млн рублей

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре следователи полиции направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении пособника мошенников, подозреваемого в причинении жителям России ущерба на сумму свыше 9 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого 36-летнего самарца. Бывший кладовщик одного из ООО обвиняется в участии в противоправной схеме в качестве дроппера — лица, предоставляющего свои банковские счета и карты для транзита и обналичивания похищенных денег.

Следователи полиции установили, что в апреле 2025 г. мужчина в соцсети вступил в переписку с женским аккаунтом и получил предложение "легкого заработка": проводить различные операции с криптовалютой по указаниям кураторов.

Правоохранители, задержав злоумышленника при попытке обмена 993 тыс. рублей, по информации в его телефоне установили, что с июля по сентябрь 2025 года, по указанию куратора, с которым его познакомила интернет-знакомая, обвиняемый принимал множество переводов и через криптообменник в Самаре переводил деньги на указанные им счета.

Следователи полиции провели анализ выписок по банковским счетам фигуранта: деньги поступали ему от обманутых жителей Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и республики Башкортостан. Суммарный объем денежных средств, прошедших через "руки" задержанного, составил свыше 9 млн рублей.

Также сотрудники органов внутренних дел установили личность одного из потерпевших от его противоправных действий: у 70-летнего самарца, введенного в заблуждение мошенниками, обвиняемый лично забрал свыше 2 млн рублей.

На подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям "Неправомерный оборот средств платежей, 6 эпизодов" и "Мошенничество". Мужчина признался следователю, что со временем осознал противоправный характер своей деятельности, но продолжил участвовать в схеме из-за получаемого вознаграждения. За весь период участия в противоправной схеме он получил порядка 360 тыс. рублей.

"В настоящее время мужчине вручена копия обвинительного заключения, на его счета и недвижимое имущество его родственницы наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

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Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

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Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

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