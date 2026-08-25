В Самаре будут судить дроппера, причинившего россиянам ущерб на 9 млн рублей

В Самаре следователи полиции направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении пособника мошенников, подозреваемого в причинении жителям России ущерба на сумму свыше 9 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Самарские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого 36-летнего самарца. Бывший кладовщик одного из ООО обвиняется в участии в противоправной схеме в качестве дроппера — лица, предоставляющего свои банковские счета и карты для транзита и обналичивания похищенных денег.

Следователи полиции установили, что в апреле 2025 г. мужчина в соцсети вступил в переписку с женским аккаунтом и получил предложение "легкого заработка": проводить различные операции с криптовалютой по указаниям кураторов.

Правоохранители, задержав злоумышленника при попытке обмена 993 тыс. рублей, по информации в его телефоне установили, что с июля по сентябрь 2025 года, по указанию куратора, с которым его познакомила интернет-знакомая, обвиняемый принимал множество переводов и через криптообменник в Самаре переводил деньги на указанные им счета.

Следователи полиции провели анализ выписок по банковским счетам фигуранта: деньги поступали ему от обманутых жителей Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и республики Башкортостан. Суммарный объем денежных средств, прошедших через "руки" задержанного, составил свыше 9 млн рублей.

Также сотрудники органов внутренних дел установили личность одного из потерпевших от его противоправных действий: у 70-летнего самарца, введенного в заблуждение мошенниками, обвиняемый лично забрал свыше 2 млн рублей.

На подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям "Неправомерный оборот средств платежей, 6 эпизодов" и "Мошенничество". Мужчина признался следователю, что со временем осознал противоправный характер своей деятельности, но продолжил участвовать в схеме из-за получаемого вознаграждения. За весь период участия в противоправной схеме он получил порядка 360 тыс. рублей.

"В настоящее время мужчине вручена копия обвинительного заключения, на его счета и недвижимое имущество его родственницы наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.