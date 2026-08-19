По "программе защиты сбережений пенсионеров" жительница Красноярского района потеряла 0,5 млн рублей

В Красноярском районе женщине позвонил лжегазовщик, рассказал о необходимости создания личного кабинета. Через час позвонила неизвестная женщина и предупредила о мошенниках.

Затем позвонила якобы сотрудница правоохранительных органов и рассказала о программе защиты сбережений пенсионеров: специальный курьер заберет деньги на проверку и вернет в полном объеме. Взволнованная женщина передала курьеру под расписку 500 тыс. рублей.

После этого обманутая жительница Красноярского района позвонила дочери, которая посоветовала срочно обращаться в полицию. Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.