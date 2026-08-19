По делу "правительственной ОПГ" должны продлить аресты

Суд Ленинского района Самары на этой неделе возобновляет процесс по уголовному делу так называемой "правительственной ОПГ". Ранее в заседаниях был перерыв около месяца из-за отпусков некоторых участников.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс участники процесса, на этой неделе судебной следствие по громкому уголовному делу возобновляют. Предполагается, что заседания будут проходить по средам и четвергам. В ближайшие дни также должны решить вопросы с продлением меры пресечения для подсудимых. Она истекает 24 августа.

Напомним, перед судом предстала группа бывших сотрудников правительства Самарской области, которые работали при предыдущем губернаторе. По версии следствия, в группировку вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.

Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер.

Силовики считают, что организатором "правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а позже министру финансов региона Андрею Прямилову.

По данным следствия, в "правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица". Недавно суд решил отправить запрос в Минстрой РФ для уточнения того, как планировалось строительство станции.