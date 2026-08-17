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Суды Происшествия

Самарца осудили за мошенничество с соцконтрактом

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области мужчина осужден за мошенничество при реализации социального контракта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В самарскую полицию поступила информация о противоправных действиях 23-летнего местного жителя, связанных с возможностью получения малоимущими гражданами выплат из бюджета по социальному контракту.

Правоохранители верифицировали сведения, представленные фигурантом в органы социальной защиты, и выявили признаки их недостоверности. Полицейские установили факт регистрации мужчины в межрайонной инспекции ФНС по Самарской области в качестве плательщика налога на профессиональный доход. С помощью банковских выписок исследовано целевое поступление средств по социальному контракту, а также дальнейший расход денег.

Оперативники установили и опросили свидетелей, истребовали и проанализировали финансовую документацию, включая платежные чеки и договоры, связанные с приобретением кофейного аппарата. Кроме того, полицейскими запрошены и получены сведения из налоговой службы и органов соцзащиты.

В ходе расследования выяснилось, что общую сумму финансирования в размере 350 тысяч рублей, выделенную для аренды торговой площади, покупки кофе и кофеоборудования, злоумышленник использовал в личных целях. 

С подозреваемым провели разъяснительную работу, в результате которой он добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме. Уголовное дело, возбужденное следственными органами в отношении самарца, передали в суд. В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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