Самарца осудили за мошенничество с соцконтрактом

В Самарской области мужчина осужден за мошенничество при реализации социального контракта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В самарскую полицию поступила информация о противоправных действиях 23-летнего местного жителя, связанных с возможностью получения малоимущими гражданами выплат из бюджета по социальному контракту.
Правоохранители верифицировали сведения, представленные фигурантом в органы социальной защиты, и выявили признаки их недостоверности. Полицейские установили факт регистрации мужчины в межрайонной инспекции ФНС по Самарской области в качестве плательщика налога на профессиональный доход. С помощью банковских выписок исследовано целевое поступление средств по социальному контракту, а также дальнейший расход денег.
Оперативники установили и опросили свидетелей, истребовали и проанализировали финансовую документацию, включая платежные чеки и договоры, связанные с приобретением кофейного аппарата. Кроме того, полицейскими запрошены и получены сведения из налоговой службы и органов соцзащиты.
В ходе расследования выяснилось, что общую сумму финансирования в размере 350 тысяч рублей, выделенную для аренды торговой площади, покупки кофе и кофеоборудования, злоумышленник использовал в личных целях.
С подозреваемым провели разъяснительную работу, в результате которой он добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме. Уголовное дело, возбужденное следственными органами в отношении самарца, передали в суд. В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.