Взяточник из Самары лишился нечестно полученного диплома

Советский районный суд Самары признал недействительным диплом юриста. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2020–2021 гг. местный житель был студентом и договорился со знакомым, что тот передаст деньги преподавателям. Таким образом, мужчина рассчитывал "купить" хорошие оценки.
В итоге молодой человек даже смог получить диплом бакалавра по юриспруденции. Вот только позже вскрылось, что в учебном процессе он не участвовал и знания свои не подтверждал.
Ранее Советский районный суд Самары уже признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки. Ему назначили штраф 1,2 млн рублей.
Последние комментарии
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