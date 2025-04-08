Взяточник из Самары лишился нечестно полученного диплома

Советский районный суд Самары признал недействительным диплом юриста. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2020–2021 гг. местный житель был студентом и договорился со знакомым, что тот передаст деньги преподавателям. Таким образом, мужчина рассчитывал "купить" хорошие оценки.

В итоге молодой человек даже смог получить диплом бакалавра по юриспруденции. Вот только позже вскрылось, что в учебном процессе он не участвовал и знания свои не подтверждал.

Ранее Советский районный суд Самары уже признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки. Ему назначили штраф 1,2 млн рублей.