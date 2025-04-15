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Суды Происшествия

Жительницу Самары, фиктивно прописавшую 66 мигрантов, оштрафовали на 280 тысяч рублей

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел суд над местной жительницей, осужденной за преступления в сфере незаконной миграции, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Женщина предоставила в МФЦ бланки уведомлений со своей подписью о прибытии 66 иностранцев в РФ по адресу места ее жительства. При этом она не планировала предоставлять им квартиру для пребывания. В итоге иностранцы незаконно встали на миграционный учет. За это каждый из 66 человек выдал "прописавшей" их денежное вознаграждение.

Советский районный суд Самары признал женщину виновной в совершении 66 преступлений и назначил наказание: штраф в размере 300 тыс. рублей в доход государства.

Защитник осужденной подал жалобу и уголовное дело пересмотрели в суде апелляционной инстанции. Приговор изменили с частичным удовлетворением апелляции адвоката.

"Фактически суд первой инстанции верно установил обстоятельства по делу, исходя из представленных суду доказательств, а осужденной назначил справедливое наказание. Между тем, судом апелляционной инстанции было установлено, что по 10 преступлениям из 66, по которым женщину осудили, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем постановлено освободить ее от наказания, назначенного по 10 преступлениям, предусмотренным ст. 322.3 УК РФ, а по 56 преступлениям окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей в доход государства", — отмечается в сообщении.

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