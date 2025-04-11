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Суды Происшествия

Самарчанку осудили за обман нуждающихся в юридической помощи

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор руководительнице юридической фирмы, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина заключила договоры оказания юридических услуг и представительства в суде с 14 клиентами. Обвиняемая получила 1,7 млн руб., вот только оказывать квалифицированную помощь не планировала. Она подготовила обращения в суд по типовым образцам, скачанным из открытых источников в Интернете.

В 2024 г. женщину уже судили за аналогичные преступления. Теперь ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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