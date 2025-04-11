Самарчанку осудили за обман нуждающихся в юридической помощи

Промышленный районный суд Самары вынес приговор руководительнице юридической фирмы, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщина заключила договоры оказания юридических услуг и представительства в суде с 14 клиентами. Обвиняемая получила 1,7 млн руб., вот только оказывать квалифицированную помощь не планировала. Она подготовила обращения в суд по типовым образцам, скачанным из открытых источников в Интернете.
В 2024 г. женщину уже судили за аналогичные преступления. Теперь ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...