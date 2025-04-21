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Замглавы Госстройэкспертизы Гельфанд обжалует арест

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 апреля, Самарский областной суд рассмотрит жалобу на избрание меры пресечения заместителю директора государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрию Гельфанду. Информация размещена на официальном сайте суда.

Согласно опубликованным данным служителей Фемиды, Гельфанда обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Напомним, следствие считает, что Гельфанд брал деньги за "решение вопросов".

"По версии следствия, в период времени с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемый получил от местного жителя, осуществляющего коммерческую деятельность, денежные средства в размере 10 миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство деятельности и обеспечение гарантий непривлечения последнего к уголовной ответственности в случае совершения им преступлений", — официально сообщали в СУ СКР по Самарской области.

Как считает следствие, на самом деле у обвиняемого не было возможности и намерений выполнять обещанное. Сейчас расследование продолжается. Проверяются данные о возможных других эпизодах противоправной деятельности экс-чиновника или соучастниках.

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