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Суды Происшествия

Замглавы Госстройэкспертизы Гельфанда обвинили во взятке в 10 млн

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет предъявил обвинение заместителю директора Государственного автономного учреждения Самарской области "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрию Гельфанду. Ранее было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

Напомним, Гельфанда уже арестовал суд. Мужчина мог обещать передать незаконное вознаграждение за "решение вопросов".

Теперь сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области предъявили Гельфанду обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"По версии следствия, в период времени с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемый получил от местного жителя, осуществляющего коммерческую деятельность, денежные средства в размере 10 миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство деятельности и обеспечение гарантий непривлечения последнего к уголовной ответственности в случае совершения им преступлений", — пояснили в СУ СКР по Самарской области.

Как считает следствие, на самом деле у обвиняемого не было возможности и намерений выполнять обещанное. Сейчас расследование продолжается, оперативное сопровождение осуществляет ГУ МВД России по Самарской области.

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