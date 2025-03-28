Арестован замдиректора Госстройэспертизы Самарской области

В Самаре суд арестовал заместителя директора Государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрия Гельфанда. Информацию подтвердили источники "Волга Ньюс" в правоохранительных органах.
Уголовное дело возбуждено по факту крупного мошенничества (ч.4 статьи 159 УК РФ).
По предварительным данным, он мог обещать передать незаконное вознаграждение за "решение вопросов". Также по данным источников, работают по делу федеральные правоохранители, а действовать арестованный мог в интересах группы лиц из Тольятти.
Интересно, что Гельфанд, в числе прочего, проводил на своей должности комиссии по противодействию коррупции. Он докладывал повестку дня и признавал итоги по противодействию коррупции удовлетворительными.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы