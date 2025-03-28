Арестован замдиректора Госстройэспертизы Самарской области

В Самаре суд арестовал заместителя директора Государственного автономного учреждения "Государственная экспертиза проектов в строительстве" Дмитрия Гельфанда. Информацию подтвердили источники "Волга Ньюс" в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по факту крупного мошенничества (ч.4 статьи 159 УК РФ).

По предварительным данным, он мог обещать передать незаконное вознаграждение за "решение вопросов". Также по данным источников, работают по делу федеральные правоохранители, а действовать арестованный мог в интересах группы лиц из Тольятти.

Интересно, что Гельфанд, в числе прочего, проводил на своей должности комиссии по противодействию коррупции. Он докладывал повестку дня и признавал итоги по противодействию коррупции удовлетворительными.