В Самарской области осудили водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор 21-летнему жителю Ульяновской области, которого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 16:47 6 октября 2024 г. на 364 км дороги Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan, в котором ехала семейная пара. В результате 58-летний водитель и 54-летний пассажир Renault погибли на месте.

Суд назначил автомобилисту три года лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил водительских прав.