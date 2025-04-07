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Суды Происшествия

В Самарской области осудили водителя, устроившего ДТП с двумя погибшими

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор 21-летнему жителю Ульяновской области, которого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, в 16:47 6 октября 2024 г. на 364 км дороги Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к Самаре водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan, в котором ехала семейная пара. В результате 58-летний водитель и 54-летний пассажир Renault погибли на месте.

Суд назначил автомобилисту три года лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил водительских прав.

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