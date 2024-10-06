В лобовом ДТП в Красноярском районе погибли водитель и пассажир

В Красноярском районе 6 октября столкнулись Kia Ceed и Renault Logan, погибли двое человек, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 16:47 на 364-м км дороги Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самара 20-летний водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan.

На месте происшествия погибли 58-летний водитель и 54-летний пассажир Renault. Управлявший Kia Ceed обратился за медицинской помощью.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Аварийно-спасательные работы на месте аварии провели пожарные-спасатели ПСЧ 110 ПСО 41-го филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".