В лобовом ДТП в Красноярском районе погибли водитель и пассажир

В Красноярском районе 6 октября столкнулись Kia Ceed и Renault Logan, погибли двое человек, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 16:47 на 364-м км дороги Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самара 20-летний водитель Kia Ceed выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan.
На месте происшествия погибли 58-летний водитель и 54-летний пассажир Renault. Управлявший Kia Ceed обратился за медицинской помощью.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Аварийно-спасательные работы на месте аварии провели пожарные-спасатели ПСЧ 110 ПСО 41-го филиала ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.