Житель Жигулевска проведет год в тюрьме из-за угнанного у матери автомобиля

В Жигулевске суд приговорил 31-летнего местного жителя, угнавшего автомобиль у матери, к тюремному заключению, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Мужчина проведет за решеткой один год.
В январе в полицию Жигулевска обратилась местная жительница, которая рассказала о пропаже с парковки своего ВАЗ-21102.
Вскоре на ул. Ткачева сотрудники ДПС заметили съехавший в кювет автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. За рулем находился 31-летний мужчина. Полиция заметила у него признаки опьянения, однако тот отказался проходить медосвидетельствование и сообщил, что у него нет с собой документов на автомобиль и водительского удостоверения. Попав в отделение, подозреваемый рассказал, что решил просто покататься по городу. Вытащил у матери из кармана куртки ключи и поехал, но в пути не справился с управлением и съехал в кювет.
На него завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и направили его в суд.
"Жигулевский городской суд, доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения местному жителю обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу", — отмечается в сообщении.
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