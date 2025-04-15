Экс-банкир из Самарской области обжалует приговор золотоискателей из Якутии

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу экс-главы тольяттинского "Фиа-Банка" Александра Носорева и еще нескольких осужденных по делу о крупной афере с золотодобычей и банковскими махинациями. Информация отображается на сайте суда.

Напомним, кроме Носорева, под суд попали якутский золотодобытчик, глава ГК "Янтарь" Александр Карась, а также его предполагаемые подельники Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.

"С ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории Республики Саха (Якутия) путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета, совершили тайное хищение драгоценных металлов — золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей", — рассказывали в прокуратуре Москвы.

Предполагалось, что после этого участники преступного сообщества легализовали деньги через разные финансовые операции. Также в МВД считали, что Носорев выдал кредит на сумму около 43 млн руб. якобы на покупку жилья в Москве Денису Феоктистову (Феоктистов уже выслушал приговор суда). Но тот квартиру не покупал, а деньги просто вывели.

Позже в отношении Носорева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз его заподозрили в выводе уже 130 млн рублей. По версии следствия, эти деньги выводили через подставную фирму ООО "Орфей" под видом кредита на выкуп акций у бизнесмена Александра Мурашова. Цена была сильно завышена, ведь у банка уже отзывали лицензию, считают в следственных органах.

Напомним, "Фиа-Банк" лишился лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году. Уголовное дело Носорева-Карася в первый раз направляли в суд, но служители Фемиды возвращали материалы прокурору на устранение недостатков. В конце марта 2023 г. судебный процесс начали вновь.

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Симоновский райсуд признал Карася виновным в организации преступного сообщества, краже, незаконном обороте драгметаллов, легализации доходов, подстрекании (организации) к мошенничеству и приговорил к 12 годам колонии строгого режима со штрафом. Экс-полицейский Сергей Иконников признан виновным в тех же преступлениях, кроме подстрекания, и получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом. Алексей Кудря получил девять лет строгого режима, Денис Безрученко — восемь.

"Другие фигуранты по делу признаны судом виновными и назначены различные сроки наказания. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Судом частично удовлетворен гражданский иск", — сообщала также пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно публикациям федеральных СМИ и данным источников Волга Ньюс, суду представили медицинские справки о сложном состоянии здоровья тольяттинца Носорева. В итоге его уголовное преследование прекратили.

Напомним, к Носореву у следствия есть и другие претензии, но защитники доказывают, что он болеет и с ним нельзя проводить процессуальные действия.

При этом, судя по появившимся апелляционным жалобам на приговор Симоновского райсуда, вердикт по "московскому делу" еще будут пересматривать в высшей инстанции.