Экс-глава "Фиа-Банка" пытается доказать, что в отношении него нельзя вести следствие

Самарский облсуд на этой неделе рассмотрел жалобу бывшего главы рухнувшего "Фиа-Банка" Александра Носорева. Оказалось, что мужчину, которого обвиняют в выводе огромных сумм, сейчас нельзя тревожить.

Напомним, к Носореву сейчас целый ряд претензий силовиков. Одно дело в отношении него стали рассматривать в суде в Москве. В этих материалах речь идет об организации преступного сообщества. Кроме Носорева, под суд попали якутский золотодобытчик, глава ГК "Янтарь" Александр Карась, а также его предполагаемые подельники Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников.

"С ноября 2018 г. по август 2019 г. обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории Республики Саха (Якутия) путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета, совершили тайное хищение драгоценных металлов — золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн рублей и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. рублей", — рассказали в прокуратуре Москвы.

Предполагается, что после этого участники преступного сообщества легализовали деньги, совершая разные финансовые операции. Также в МВД считают, что Носорев выдал кредит на сумму около 43 млн руб. якобы на покупку жилья в Москве Денису Феоктистову. Но тот квартиру не покупал, а деньги просто вывели.

Но и это еще не все. По информации Волга Ньюс, в отношении Носорева выделили шесть эпизодов при расследовании дела бизнесмена из Пензы Хариса Абдульмянова. По версии следствия, Харис Абдульмянов заключал с "Фиа-Банком" кредитные договоры от имени аффилированных ему фирм в Пензе. Он получил кредиты на свои организации, а потом эти деньги потратил с помощью завуалированных сделок со своими же фирмами, которые впоследствии обанкротил. Дело пензенского бизнесмена и его предполагаемого подельника Рустяма Бикмаева направили в суд Автозаводского района Тольятти. Абдульмянова там приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили в зале суда, поскольку он проводил время разбирательства под стражей. Бикмаеву назначили штраф 3 млн рублей.

А вот фигурант нескольких эпизодов вывода денег из банка Александр Носорев никак не выслушает решение какого-либо суда по его делам. Оказывается, его адвокат подал жалобы с заявлениями, что с Носовым нельзя проводить следственные действия и судебные заседания, потому что он болеет. Уголовное дело, выделенное из дела Абдульмянова по шести эпизодам, пришлось приостановить, несмотря на надзор Генпрокуратуры.

"Он предоставлял ряд медицинских заключений, которые говорят о том, что с ним якобы нельзя проводить следственные действия. Сторону обвинения они смущали и обвинение несколько раз пыталось их опровергнуть. В итоге адвокат Носорева подала жалобу на возобновление расследования в Октябрьский районный суд Самары. Суд встал на сторону следствия и адвокату отказал. Но сторона защиты обжаловала решение в Самарском областном суде. И вот 11 февраля облсуд удовлетворил требования адвоката", — сообщил источник Волга Ньюс.

Пока не известно, сможет ли прокуратура или следствие обжаловать это решение в следующей инстанции.