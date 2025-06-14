В Самаре катер сел на мель, погиб мужчина

В ночь на субботу, 14 июня, в 00:10 на протоке Рождественская воложка в Промышленном районе Самары произошло смертельное происшествие на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Катер Yamaha сел на мель, в результате погиб 36-летний мужчина.
Причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.