В Самарской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с "Фиа-Банком"

В понедельник, 22 апреля, Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор бизнесмену из Пензы Харису Абдульмянову и его предполагаемому подельнику, представителю ООО "Трансойл" Рустяму Бикмаеву. Их судили по делу о крупном мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, бизнесмен из Пензы Харис Абдульмянов заключал с "Фиа-Банком" кредитные договоры от имени аффилированных ему фирм в Пензе. Он получил кредиты на свои организации, а потом эти деньги потратил с помощью завуалированных сделок со своими же фирмами, которые впоследствии обанкротил. Залог, как считают представители АСВ, в банк не поступал, а должен был храниться на его базах (песок, щебень, бензин). Этот залог, по версии следствия, бизнесмен сам и истратил.

В обвинении есть эпизоды о выдаче в "Фиа-Банке" кредитов на 100 млн и 50 млн руб. фирме "Трансойл", аффилированной Абдульмянову. Согласно открытым данным, гендиректором фирмы был родственник Хариса Рифкать Абдульмянов. А Харис был гендиректором ООО "ДС ГРУПП". Компания занималась земляными работами, программным обеспечением и консультированием. Также бизнесмен, по сообщению правительства Пензенской области, являлся замдиректора ООО "Магистраль". Последняя фирма имела контракты на ремонт дорог в Пензенской области.



"В уголовном деле Абдульмянова фигурирует сумма ущерба в 852 млн рублей. Арестованное у родственников Абдульмянова имущество перекрывает сумму ущерба", - рассказывали журналисту Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Дело пензенского бизнесмена направили в суд Автозаводского района Тольятти. В итоге Абдульмянова и Бикмаева признали виновными. Абдульмянова приговорили к пяти годам лишения свободы, но освободили в зале суда, поскольку он проводил время разбирательства под стражей. Бикмаеву назначили штраф 3 млн рублей. При этом суд обернул имущество, находившееся под арестом по делу (в том числе имущество родственников), в пользу государства.