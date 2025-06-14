Указом президента начальнику управления Росгвардии по Самарской области присвоено звание генерал-майора полиции

Указом президента Российской Федерации от 4 июня 2025 года начальнику Управления Росгвардии по Самарской области полковнику полиции Евгению Панкову присвоено очередное специальное звание генерал-майор полиции.

По поручению директора Росгвардии Героя РФ генерала армии Виктора Золотова его заместитель — генерал-полковник Олег Плохой поздравил начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова с присвоением высшего специального звания генерал-майор полиции и вручил ему погоны.

Евгений Александрович Панков, выпускник Сибирского юридического института, начал карьеру в 1994 году. За годы службы прошел путь от младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска до командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Красноярскому краю. С 2020 года возглавлял ОМОН "Зверобой-Юг" Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года назначен начальником Управления Росгвардии по Самарской области.

За годы службы удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, двух медалей "За отвагу", медали "За отличие в охране общественного порядка", а также наградного оружия.