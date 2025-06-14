Указом президента начальнику управления Росгвардии по Самарской области присвоено звание генерал-майора полиции

Указом президента Российской Федерации от 4 июня 2025 года начальнику Управления Росгвардии по Самарской области полковнику полиции Евгению Панкову присвоено очередное специальное звание генерал-майор полиции.
По поручению директора Росгвардии Героя РФ генерала армии Виктора Золотова его заместитель — генерал-полковник Олег Плохой поздравил начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова с присвоением высшего специального звания генерал-майор полиции и вручил ему погоны.
Евгений Александрович Панков, выпускник Сибирского юридического института, начал карьеру в 1994 году. За годы службы прошел путь от младшего оперуполномоченного ОСО уголовного розыска до командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Красноярскому краю. С 2020 года возглавлял ОМОН "Зверобой-Юг" Главного Управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2024 года назначен начальником Управления Росгвардии по Самарской области.
За годы службы удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, двух медалей "За отвагу", медали "За отличие в охране общественного порядка", а также наградного оружия.
Последние комментарии
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.