В Похвистнево арестовали мужчину по подозрению в убийстве супруги

Следователи СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Похвистнево по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 13 июня подозреваемый, находясь дома, в ходе распития спиртных напитков ударил ножом свою 54-летнюю супругу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.
Сейчас мужчина заключен под стражу.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимее первоначальные экспертизы, допрошен подозреваемый и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — отмечается в сообщении.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы