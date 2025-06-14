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Преступления Происшествия

В Похвистнево арестовали мужчину по подозрению в убийстве супруги

ПОХВИСТНЕВО. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Похвистнево по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 13 июня подозреваемый, находясь дома, в ходе распития спиртных напитков ударил ножом свою 54-летнюю супругу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Сейчас мужчина заключен под стражу.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимее первоначальные экспертизы, допрошен подозреваемый и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — отмечается в сообщении.

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