В Похвистнево арестовали мужчину по подозрению в убийстве супруги

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Следователи СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Похвистнево по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.