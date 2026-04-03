Облсуд пересмотрел приговор об исчезновении 15 млн рублей в самарском вузе

В Самарской области пересмотрели приговор директору ООО "Оникс" и "ТД Чароит" Андрею Анашину. Его обвиняли в мошенничестве.
Как следует из показаний свидетелей, Анашин трудился ранее в ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и оформил фиктивно на работу нескольких человек. Но на самом деле они обязанности не исполняли.
Напомним, речь идет о периоде с 2003 по 2022 год. Оформляли фиктивно в университет слесарей. Их зарплату обвиняемый забирал себе. Общая сумма ущерба составила около 15 млн рублей.
Анашина приговорили к трем годам колонии общего режима. Он вины не признал и приговор обжаловал. В результате приговор несколько изменили - в срок наказания зачли время фактического задержания. В остальном решение оставили без изменений.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???