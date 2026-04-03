16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Консорциум робототехники провел встречу с дирекцией кампуса "Куйбышев" и вузами Самарской области

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 232
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Состоялась установочная встреча Консорциума робототехники, АНО "Дирекция кампуса" Самарской области и университетов региона. Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на РИММ-2026.

Модератором встречи выступил генеральный директор АНО "Дирекция Кампуса" Армен Аракелян.

Участники представили презентации Межвузовского кампуса Самарской области "Куйбышев", Самарского университета им. Королева и Самарского политеха.

Кампус "Куйбышев" объединит образовательные и исследовательские пространства вузов региона, занимающихся разработкой беспилотных летательных аппаратов и робототехники. Концепция строительства предусматривает четыре этапа.

На первом этапе, уже в 2026 г., начнется строительство жилого кластера вместимостью свыше 3,5 тыс. мест. На втором этапе будет возведен образовательный кластер - учебно-лабораторный комплекс и технопарк общей площадью 35 тыс. кв. м. Третий и четвертый этапы проекта предусматривают строительство спортивной и испытательной инфраструктуры (ФОК и полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем). Полное завершение строительно-монтажных работ намечено на 2030 год.

Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента РФ Владимира Путина  в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"Консорциум робототехники и вузы Самарской области объединяют усилия для создания кампуса "Куйбышев" - уникальной среды, где будут формироваться кадры и технологии будущего для беспилотных систем и современной промышленности. Проект будет реализовываться при поддержке индустриальных партнеров и правительства Самарской области. Студенты и преподаватели получат доступ к современным образовательным и научным ресурсам", - подчеркнул Армен Аракелян.

На установочной встрече Самарский университет им. Королева представил технологии серийного роботизированного производства для аэрокосмической отрасли. Эти технологии важны для создания малых космических аппаратов, беспилотных систем и двигателей. Основные преимущества включают гибкость, оптимизацию процессов, снижение затрат и ускорение производственного цикла.

Директор Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королева Иван Ткаченко отметил: "Университет обладает компетенциями в области аудита автоматизации, моделирования, внедрения решений, проектирования оснастки, интеграции с SCADA, создания "умных" складов и ячеек. Процесс внедрения включает анализ конструкции, технико-экономическое обоснование, адаптацию под роботизацию и отработку операций".

Самарский университет им. Королева также представил роботизированное аддитивное производство, включающее в себя прямое лазерное выращивание на 6-осевом роботе, электродуговое выращивание с интеграцией режимов наплавки, печать полимерными гранулами с использованием робота Эйдос А12-1450. Среди примеров применения - создание корпуса камеры сгорания газотурбинного двигателя, наплавка лопастей винта, восстановление изношенных поверхностей.

"Интеграция технического зрения позволяет корректировать положение робота в режиме реального времени. Цифровая модель ячейки реализована в R-Pro, разработан постпроцессор для преобразования программ в код для физического робота", - рассказал директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева Виталий Смелов.

Самарский политех представил дизайн-центр "БИНОМ". Центр специализируется на подготовке специалистов по управлению техническими системами, проектировании беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронике, микроэлектронике и схемотехнике.

Особое внимание уделяется практико-ориентированному подходу, который включает участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и стажировки у партнеров. Также центр занимается исследованиями в области радиоэлектроники, автоматизации, СВЧ-устройств, дефектоскопии и материаловедения. Среди реализованных проектов можно выделить стенды для коррекции траектории, автоматизацию прессовых установок, а также тренажеры и цифровые двойники.

Участники встречи рассмотрели практические шаги для объединения усилий в реализации национальных проектов, развитии российской инженерной школы и становлении отечественной робототехнической отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3