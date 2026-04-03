Огонь, дождь и пожарные рукава: в Самаре прошли соревнования МЧС

В четверг, 2 апреля, на территории Волжского спасательного центра МЧС России, прошли соревнования команд на звание "Лучшей по аварийно-спасательным работам при ликвидации ЧС на автотранспорте". В них приняли участие 16 команд из регионов ПФО.

Основной целью мероприятия стала отработка навыков помощи пострадавшим в ДТП. По словам организаторов, соревнования позволяют участникам не только продемонстрировать эффективные методы спасения и оказания первой помощи, но также обменяться опытом.

"Для поддержания высокого уровня профессиональной подготовки необходима регулярная практика. Соревнования, проводимые на протяжении нескольких лет, служат важным инструментом для отработки навыков. В нашей работе при ликвидации дорожно-транспортных происшествий мы руководствуемся специально разработанным алгоритмом действий. Весь личный состав МЧС, участвующий в данных соревнованиях, обязан неукоснительно следовать установленному порядку", - отметил начальник ГУ МЧС по Самарской области Сергей Аникин.

Соревнования проводились на протяжении всего дня и проходили в несколько этапов. Одним из зрелищных заданий стала ликвидация последствий ДТП, где команды МЧС должны были показать оперативные действия: разбить стекла, эвакуировать людей, оказать первую помощь и потушить горящий автомобиль. Несмотря на дождь, все участники продемонстрировали слаженную, а главное, быструю работу.

В финал вышли три команды: команда из Саратова и две команды из Самары - Главного управления МЧС и Волжского спасательного центра. Победила команда ГУ МЧС России по Саратовской области. Теперь они примут участие в федеральном этапе соревнований.

Больше фотографий в фоторепортаже: