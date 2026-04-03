Самарские врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела В Самаре 4 и 5 апреля будет частично перекрыта ул. Самарская Председатель правительства региона побывал в Тольятти с рабочим визитом В Пестравском районе открыли проезд по низководному мосту На Московском шоссе в Самаре закроется переход-дублер

Огонь, дождь и пожарные рукава: в Самаре прошли соревнования МЧС

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 2 апреля, на территории Волжского спасательного центра МЧС России, прошли соревнования команд на звание "Лучшей по аварийно-спасательным работам при ликвидации ЧС на автотранспорте". В них приняли участие 16 команд из регионов ПФО.

Фото: Александра Белова

Основной целью мероприятия стала отработка навыков помощи пострадавшим в ДТП. По словам организаторов, соревнования позволяют участникам не только продемонстрировать эффективные методы спасения и оказания первой помощи, но также обменяться опытом.

"Для поддержания высокого уровня профессиональной подготовки необходима регулярная практика. Соревнования, проводимые на протяжении нескольких лет, служат важным инструментом для отработки навыков. В нашей работе при ликвидации дорожно-транспортных происшествий мы руководствуемся специально разработанным алгоритмом действий. Весь личный состав МЧС, участвующий в данных соревнованиях, обязан неукоснительно следовать установленному порядку", - отметил начальник ГУ МЧС по Самарской области Сергей Аникин. 

Соревнования проводились на протяжении всего дня и проходили в несколько этапов. Одним из зрелищных заданий стала ликвидация последствий ДТП, где команды МЧС должны были показать оперативные действия: разбить стекла, эвакуировать людей, оказать первую помощь и потушить горящий автомобиль. Несмотря на дождь, все участники продемонстрировали слаженную, а главное, быструю работу.

В финал вышли три команды: команда из Саратова и две команды из Самары - Главного управления МЧС и Волжского спасательного центра. Победила команда ГУ МЧС России по Саратовской области. Теперь они примут участие в федеральном этапе соревнований.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

