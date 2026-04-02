ГТРК "Самара" в финале "Серебряного Лучника": энергия новых побед

ГТРК "Самара" вновь заявила о себе на федеральном уровне, став участником финала Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" - одной из самых авторитетных профессиональных наград страны. Презентации проектов шорт-листа прошли в Москве в рамках Дней открытых презентаций, собрав ведущих экспертов медиасферы.
Премия "Серебряный Лучник", учрежденная в 1997 году, за десятилетия своего существования стала символом признания лучших коммуникационных практик. Более 8 тыс. проектов со всей России приняли участие в конкурсе, и попасть в число финалистов - уже знак высокого профессионального уровня.
Для ГТРК "Самара" участие в "Серебряном Лучнике" - не эпизод, а устойчивая традиция. На протяжении многих лет компания регулярно входит в число призеров и победителей как регионального, так и федерального этапов. В портфолио - масштабные проекты, которые формируют образ региона на уровне всей страны: от "Русского космоса" до всероссийских марафонов, социальных акций и документальных форматов.
В этом году в Москве был представлен новый медиапроект - "Эстафета Победы", реализованный в 2025 году к 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это комплексная работа, объединившая телевизионные сюжеты, специальные репортажи и документальные фильмы. В центре - реальные письма, судьбы и живые свидетельства эпохи, позволяющие зрителю не просто узнать историю, а прожить ее вместе с героями.
Как отмечает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова, участие в премии - это не только профессиональное признание, но и возможность говорить о главном:
"Каждый наш проект - это вклад в формирование мировоззрения. Мы не просто рассказываем истории - мы помогаем людям почувствовать связь времен, понять цену подвига и осознать свою ответственность перед будущим. Именно из этого рождаются поступки, формируется личность, формируется общество".
Проект "Эстафета Победы" стал отражением этой миссии. Он объединил поколения, напомнил о подлинных ценностях и вновь доказал: современная журналистика способна не только информировать, но и воспитывать.
Участие в финале "Серебряного Лучника" - еще одно подтверждение того, что ГТРК "Самара" остается одним из ключевых центров смыслов и идей в медиапространстве страны. И, судя по всему, впереди - новые победы.
