16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

ГТРК "Самара" в финале "Серебряного Лучника": энергия новых побед

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 287
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГТРК "Самара" вновь заявила о себе на федеральном уровне, став участником финала Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" - одной из самых авторитетных профессиональных наград страны. Презентации проектов шорт-листа прошли в Москве в рамках Дней открытых презентаций, собрав ведущих экспертов медиасферы.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

Премия "Серебряный Лучник", учрежденная в 1997 году, за десятилетия своего существования стала символом признания лучших коммуникационных практик. Более 8 тыс. проектов со всей России приняли участие в конкурсе, и попасть в число финалистов - уже знак высокого профессионального уровня.

Для ГТРК "Самара" участие в "Серебряном Лучнике" - не эпизод, а устойчивая традиция. На протяжении многих лет компания регулярно входит в число призеров и победителей как регионального, так и федерального этапов. В портфолио - масштабные проекты, которые формируют образ региона на уровне всей страны: от "Русского космоса" до всероссийских марафонов, социальных акций и документальных форматов.

В этом году в Москве был представлен новый медиапроект - "Эстафета Победы", реализованный в 2025 году к 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это комплексная работа, объединившая телевизионные сюжеты, специальные репортажи и документальные фильмы. В центре - реальные письма, судьбы и живые свидетельства эпохи, позволяющие зрителю не просто узнать историю, а прожить ее вместе с героями.

Как отмечает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова, участие в премии - это не только профессиональное признание, но и возможность говорить о главном:

"Каждый наш проект - это вклад в формирование мировоззрения. Мы не просто рассказываем истории - мы помогаем людям почувствовать связь времен, понять цену подвига и осознать свою ответственность перед будущим. Именно из этого рождаются поступки, формируется личность, формируется общество".

Проект "Эстафета Победы" стал отражением этой миссии. Он объединил поколения, напомнил о подлинных ценностях и вновь доказал: современная журналистика способна не только информировать, но и воспитывать.

Участие в финале "Серебряного Лучника" - еще одно подтверждение того, что ГТРК "Самара" остается одним из ключевых центров смыслов и идей в медиапространстве страны. И, судя по всему, впереди - новые победы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3