Жители десяти домов Самары и Сызрани перешли на прямые договоры с "Т Плюс"

С 1 апреля 2026 года жители десяти жилых домов, находящихся под управлением УК "Надежда" и ТСН "ТСЖ-87", перешли на прямые договоры с энергетиками. Теперь за отопление и горячую воду они будут платить напрямую "Т Плюс", минуя промежуточные расчетные счета обслуживающих организаций.
Жители домов №№ 93, 95, 95а, 95б, 97, 97а, 99, 99а, 99б на улице 5-я просека в Самаре и дома №87 по улице 50 лет Октября в Сызрани получат первые квитанции от Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" (агент компании "Т Плюс" по сбору средств) в мае 2026 года. В них будут указаны новые лицевые счета. Для клиентов энергокомпании станут доступны различные дистанционные сервисы компании. С их помощью можно:
- получать электронную квитанцию с первого числа каждого месяца;
- подключить бесплатный сервис "Личный кабинет" для решения вопросов онлайн;
- передавать показания приборов учета;
- направлять обращения и получать ответы онлайн;
- получать справки о начислениях, об отсутствии задолженности и расшифровку пени;
- просматривать и скачивать квитанции за текущий и прошлые периоды;
- узнавать об акциях для клиентов, а также об отключениях горячей воды и сроках работ.
"Перевод жителей УК "Надежда" и ТСН "ТСЖ-87" на прямые договоры позволит обезопасить финансовые средства горожан и исключить нецелевое расходование денег, предназначенных для оплаты тепла и горячей воды. На данный момент задолженность двух этих организаций превышает 10 млн рублей. Вместе с тем жители региона все чаще самостоятельно принимают решение о выборе прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Так, в марте 2026 года пять многоквартирных домов Самары и Тольятти приняли подобное решение на общем собрании собственников помещений. Переход еще девяти домов планируется в апреле-мае этого года", - отметила директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.
По всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, новые клиенты могут обратиться к специалистам "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел "Обратная связь" на официальном сайте компании: samara.esplus.ru/feedback/.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????