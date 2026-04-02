Жители десяти домов Самары и Сызрани перешли на прямые договоры с "Т Плюс"

Жители десяти домов Самары и Сызрани перешли на прямые договоры с "Т Плюс"

С 1 апреля 2026 года жители десяти жилых домов, находящихся под управлением УК "Надежда" и ТСН "ТСЖ-87", перешли на прямые договоры с энергетиками. Теперь за отопление и горячую воду они будут платить напрямую "Т Плюс", минуя промежуточные расчетные счета обслуживающих организаций.

Жители домов №№ 93, 95, 95а, 95б, 97, 97а, 99, 99а, 99б на улице 5-я просека в Самаре и дома №87 по улице 50 лет Октября в Сызрани получат первые квитанции от Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" (агент компании "Т Плюс" по сбору средств) в мае 2026 года. В них будут указаны новые лицевые счета. Для клиентов энергокомпании станут доступны различные дистанционные сервисы компании. С их помощью можно:

  • получать электронную квитанцию с первого числа каждого месяца;
  • подключить бесплатный сервис "Личный кабинет" для решения вопросов онлайн;
  • передавать показания приборов учета;
  • направлять обращения и получать ответы онлайн;
  • получать справки о начислениях, об отсутствии задолженности и расшифровку пени;
  • просматривать и скачивать квитанции за текущий и прошлые периоды;
  • узнавать об акциях для клиентов, а также об отключениях горячей воды и сроках работ.

"Перевод жителей УК "Надежда" и ТСН "ТСЖ-87" на прямые договоры позволит обезопасить финансовые средства горожан и исключить нецелевое расходование денег, предназначенных для оплаты тепла и горячей воды. На данный момент задолженность двух этих организаций превышает 10 млн рублей. Вместе с тем жители региона все чаще самостоятельно принимают решение о выборе прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Так, в марте 2026 года пять многоквартирных домов Самары и Тольятти приняли подобное решение на общем собрании собственников помещений. Переход еще девяти домов планируется в апреле-мае этого года", - отметила директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Анна Птохова.

По всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, новые клиенты могут обратиться к специалистам "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел "Обратная связь" на официальном сайте компании: samara.esplus.ru/feedback/.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

