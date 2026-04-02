С 18 апреля в Самаре изменится расписание нескольких электричек

С 18 апреля в связи с началом летних перевозок вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара - Жигулевское Море - Отвага. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
С 18 апреля 2026 года назначаются пригородные поезда
- № 6302/6301 Пятилетка (отпр. 05.45) - Жигулевское Море (приб. 07.45) по рабочим дням
- № 6304/6303 Пятилетка (отпр. 05.45) - Отвага (приб. 08.17) по выходным дням
- № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15.50) - Жигулевск (приб. 16.06) по рабочим дням
- № 6377 Жигулевское Море (отпр. 15.50) - Отвага (приб. 16.21) по выходным дням
- № 7376 Жигулевск (отпр. 17.09) - Жигулевское Море (приб. 17.22) по рабочим дням
- № 6378 Отвага (отпр. 16.54) - Жигулевское Море (приб. 17.22) по выходным дням
Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте СППК.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет