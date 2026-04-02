Прокуратура помогла семье погибшего участника СВО получить посмертную награду

В Самарской области прокуратура помогла семье погибшего участника СВО получить орден Мужества. Об этом сообщает прокуратура региона.

Жительница Богатовского района, потерявшая сына в ходе специальной военной операции, обратилась в местную прокуратуру из‑за нарушения ее прав. Несмотря на то что в октябре 2025 г. ее сын был удостоен ордена Мужества посмертно, военкомат Богатовского и Борского районов, вопреки требованиям федерального законодательства, не передал награду семье.

Прокурор внес представление военному комиссару.

В результате вмешательства надзорного ведомства орден Мужества передан сыну погибшего военнослужащего.