В Самаре уволили чемпиона мира с поста директора школы

Директора муниципального бюджетного учреждения допобразования "Спортивная школа №16" в Самаре Марину Самарцеву уволили в связи с утратой доверия. Информация официально опубликована на портале госслужбы.

Как следует из опубликованных данных, женщину уволили в связи с нарушением статьи 8 Федерального закона "О противодействии коррупции". Эта статья регламентирует предоставление сведений о доходах и имуществе. Решение об увольнении принято 16 марта.

По данным открытых источников, Марина Самарцева - мастер спорта России международного класса по карате-кекусинкай, чемпион мира-1994, призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка России и обладательница 5 дана IFK ("черный пояс" по карате-кекусинкай), сенсей. В интервью она рассказывала, что после переезда в Самару из Бугуруслана также занималась самбо и дзюдо.

Эта не первая жительница Самарской области, пополнившая список уволенных в связи с утратой доверия. Недавно в него были внесены и другие местные чиновники.