16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Происшествия

В Самаре уволили чемпиона мира с поста директора школы

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1090
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Директора муниципального бюджетного учреждения допобразования "Спортивная школа №16" в Самаре Марину Самарцеву уволили в связи с утратой доверия. Информация официально опубликована на портале госслужбы.

Как следует из опубликованных данных, женщину уволили в связи с нарушением статьи 8 Федерального закона "О противодействии коррупции". Эта статья регламентирует предоставление сведений о доходах и имуществе. Решение об увольнении принято 16 марта.

По данным открытых источников, Марина Самарцева - мастер спорта России международного класса по карате-кекусинкай, чемпион мира-1994, призер чемпионатов Европы, многократная чемпионка России и обладательница 5 дана IFK ("черный пояс" по карате-кекусинкай), сенсей. В интервью она рассказывала, что после переезда в Самару из Бугуруслана также занималась самбо и дзюдо.

Эта не первая жительница Самарской области, пополнившая список уволенных в связи с утратой доверия. Недавно в него были внесены и другие местные чиновники.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3