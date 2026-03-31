Из‑за паводка подтоплены три участка дорог в Самарской области

Происшествия

Из‑за паводка подтоплены три участка дорог в Самарской области

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Из‑за плюсовой температуры и таяния снега произошло подтопление трех участков региональных автодорог, предупреждает Госавтоинспекция.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Подтопление на следующих участках дорог:


Кинель‑Черкасский район — низководный мост на ул. Молодежной в с. Полудни. Уровень воды над мостом 35 см.

Движение всех видов транспорта ограничено. Для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта в 100 м вверх по течению существует перекидной пешеходный мост через р. "Малый Кинель", организованный для перемещения пешеходов во время весеннего паводка.

Пестравский район — мост через р. Большой Иргиз на 16 км + 950 м автодороги "Пестравка‑Мосты‑Ломовка‑Тепловка" (возле н. п. Мосты).

Перекрыто движение автотранспорта в направлении населенных пунктов Тепловка и Ломовка. Движение всех видов транспорта ограничено. Переправа людей не осуществляется. Установлены временные технические средства организации дорожного движения.

Для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов существует альтернативный проезд в населенные пункты Тепловка, Ломовка по автодороге "с. Тяглое Озеро — с. Ломовка — с. Тепловка".

Похвистневский район — автодорога под железнодорожным путепроводом Похвистнево от ул. Кооперативной в направлении ул. Революционной. Уровень воды над проезжей частью составляет 25 см.

Движение всех видов транспорта ограничено.

Избегайте поездок через указанные участки и заранее прокладывайте маршруты объезда.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

