Из‑за паводка подтоплены три участка дорог в Самарской области

Из‑за плюсовой температуры и таяния снега произошло подтопление трех участков региональных автодорог, предупреждает Госавтоинспекция.

Подтопление на следующих участках дорог:



Кинель‑Черкасский район — низководный мост на ул. Молодежной в с. Полудни. Уровень воды над мостом 35 см.

Движение всех видов транспорта ограничено. Для обеспечения жизнедеятельности населенного пункта в 100 м вверх по течению существует перекидной пешеходный мост через р. "Малый Кинель", организованный для перемещения пешеходов во время весеннего паводка.

Пестравский район — мост через р. Большой Иргиз на 16 км + 950 м автодороги "Пестравка‑Мосты‑Ломовка‑Тепловка" (возле н. п. Мосты).

Перекрыто движение автотранспорта в направлении населенных пунктов Тепловка и Ломовка. Движение всех видов транспорта ограничено. Переправа людей не осуществляется. Установлены временные технические средства организации дорожного движения.

Для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов существует альтернативный проезд в населенные пункты Тепловка, Ломовка по автодороге "с. Тяглое Озеро — с. Ломовка — с. Тепловка".

Похвистневский район — автодорога под железнодорожным путепроводом Похвистнево от ул. Кооперативной в направлении ул. Революционной. Уровень воды над проезжей частью составляет 25 см.

Движение всех видов транспорта ограничено.

Избегайте поездок через указанные участки и заранее прокладывайте маршруты объезда.