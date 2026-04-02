"Исчез мозг": жительница Самары подала в суд из-за происшествия в морге

Суд одного из районов Самары вынес решение по иску к местной больнице им. Середавина и правоохранительным органам. У женщины умерла мать, и с телом случилось нечто странное.

Как следует из материалов суда, в больнице им. Середавина скончалась женщина. Дочь умершей обратилась к правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело о ненадлежащем оказании медпомощи. Тело из морга следователь забрал лишь через какое-то время.

"Как следует из материалов комиссионной экспертизы, мешок, в котором находился труп, разорван, исчез мозг умершей, на теле найдены побои", - указано в материалах суда.

Дочь умершей потребовала в суде признать незаконным действия ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д.Середавина", выразившиеся в ненадлежащем хранении тела умершего. Также она просила взыскать с правоохранителей моральный ущерб в 400 тыс. руб., провести экспертизу тела и составить протокол об исчезновении мозга.

Суд пока оставил иск без удовлетворения, но это решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции.