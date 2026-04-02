Более чем пять тысяч человек остались без воды в Хворостянке

В четверг, 2 апреля, в с. Хворостянка на трубопроводе холодного водоснабжения произошла утечка. Авария произошла на ул. Октябрьской, поврежден участок диаметром 100 мм.

Из‑за ремонтных работ, по информации ГУ МЧС по Самарской области, без воды остались 5453 человека, в том числе 1102 ребенка и пять социально значимых объектов, а также 31 многоквартирный и 960 частных домов.

Водоснабжение планируют восстановить к 17:00.