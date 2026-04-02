По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26

В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.

К главе региона обратились родители учеников сызранской школы №26. Они рассказали, что школа большая, многонациональная и служит центром социокультурной жизни всего района, отметили слаженный педагогический коллектив. Пожелание родителей касалось завершения капитального ремонта здания школы - оно 1966 года постройки, капремонт там шел поэтапно с 2019 года.

"История "поэтапного ремонта" - не совсем верно, потому что с 2019 года прошло семь лет, и первый этап уже нужно переделывать. Мы изменили подход. Школы, где сейчас ремонт начинаем, делаем комплексно. Здесь у вас получилось так, но все работы завершим в этом году, - заверил губернатор. - Там много работ осталось: пищеблок, библиотека, коридоры, классы на втором этаже, нужно будет закупить новую мебель... Все зафиксировано, мы сейчас подробно проговорили - у главы города есть понимание, как это сделать, и еще на вашу школу выделили региональные средства".

В областном бюджете предусмотрено 33,8 млн рублей и почти 6 млн рублей - софинансирование из бюджета Сызрани. Вячеслав Федорищев подчеркнул: успеть нужно до 1 сентября, чтобы дети начали учебный год в обновленной школе.

Кроме того, в разговоре с женщинами, у одной из которых дочка еще ходит в детский сад, относящийся к школе №26, глава региона выяснил, что там тоже есть необходимость ремонта - нужно привести в порядок асфальт на территории сада. Губернатор поручил главе г.о. Сызрань Сергею Володченкову решить этот вопрос.

"По пришкольной территории - здесь всегда есть что сделать дополнительно, - добавил Вячеслав Федорищев. - Возможности бюджета сейчас позволяют капитально отремонтировать саму школу, а Сергей Евгеньевич с министерством образования региона посмотрит, что из дополнительных работ можно взять в этом году, а что сделаем в следующем. Здесь как раз-таки пришкольная территория, хорошие спортивные площадки - на это обратим внимание".

Вопрос супруги участника СВО Гульмиры Исаевой касался оформления земельного участка. Несколько лет назад семья купила дом в поселке Водников Куйбышевского района Самары, но земельный участок под домом не сформирован, на кадастровый учет не поставлен, документация по планировке территории не утверждалась.

В ходе приема решение ситуации обсудили вместе с главой г.о. Самара Иваном Носковым и и.о. министра градостроительной политики Самарской области Александром Мельниковым. Они доложили губернатору о начатых этапах работы.

"Вопрос решим. До конца года участок будет оформлен", - заверил Иван Носков.

"Все процедуры запущены. Определенного времени, конечно, требуют кадастровые работы. Но не переживайте, участок сформируем, - обратился Вячеслав Федорищев к заявительнице. - Супругу передайте большой привет. Ждем его, как и всех наших ребят, с победой. Знайте, что все будет хорошо. Если вопросы будут возникать - обозначайте, с главой города будем помогать".