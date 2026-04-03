Выходные в Самарской области будут дождливыми

В ближайшие дни в Самарской области ожидается дождливая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу, 3 апреля, в Самаре переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в первой половине дня туман. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха 17…19°C.

В субботу, 4 числа, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°C, днем 12…17°C.

5 апреля в Самарской области сохранится облачная погода, пройдут дожди. Ветер Юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 3…8°C, днем столбик термометра прогреется до 12…17°C.

В понедельник, 6 числа, синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью 1…6°C, днем 10…15°C.