Трое пострадали при опрокидывании Lada Granta на самарской трассе

В Похвистневском районе на автодороге Похвистнево - Сосновка произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В четверг, 2 апреля, в Похвистневском районе ночью произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

29‑летний водитель автомобиля Lada Granta, двигаясь из с. Сосновка в сторону Похвистнево, выбрал слишком высокую скорость, из‑за чего потерял контроль над управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали три человека: водитель и два пассажира (мужчины 26 и 31 года).

Всех троих госпитализировали.