На автодороге "Урал" - Ширяево частично перекрыли проезд

На автодороге "Урал" - Ширяево произошел сход горных пород из-за обильных осадков. Проезжая часть частично перекрыта, на месте установлены предупреждающие знаки, сообщили в региональном минтрансе.

фото: министерство транспорта и автомобильных дорог СО

"Дорожные службы уже приступили к устранению последствий. В ночное время на участке будет работать техника со спецсигналами. Просим водителей быть предельно внимательными", - отмечается в сообщении.