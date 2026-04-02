В Самаре частично ограничат движение транспорта на проспекте Юных Пионеров

С 06:00 3 апреля до 23:59 27 апреля в Самаре ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по участку проспекта Юных Пионеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрыта будет нечетная сторона проспекта от улицы Металлистов до Ташкентского переулка. Это необходимо для производства работ на системе водоотведения.

Трамваи и троллейбусы будут курсировать по обычным маршрутам. Автобусных маршрутов на указанном участке нет.